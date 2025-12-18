Dieron media sanción a la Ley Colaprete para prevenir muertes por reacciones alérgicas

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley que establece un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves, conocido como Ley Colaprete.

La iniciativa, impulsada por los padres de Matias Colaprete, busca implementar protocolos de prevención y aplicación en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

El diputado Silvio Gallay, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, destacó que este proyecto es pionero en la Argentina y tiene como objetivo salvar vidas.

“Este proyecto no tiene precedente en el país. Destaco la templanza, la prudencia, el diálogo, lo que permite sancionar leyes que no solo queden en buena intenciones, sino también que salven vidas”, afirmó Gallay.

La ley lleva el nombre de Matias Colaprete, un joven que falleció hace un año luego de sufrir una reacción alérgica severa tras la picadura de una abeja en un club de la capital entrerriana.

Mecenazgo en el deporte

Además, la Cámara de Diputados sancionó de forma definitiva la Ley de Mecenazgo en el Deporte, que ordena los aportes privados, impulsa infraestructura, acompaña a deportistas y fortalece a los clubes.

La sesión también abordó otros importantes temas, como la Gestión Ambiental en Actividades Económicas, la permanencia de la Mesa del Diálogo Social y la implementación de una política pública integral para enfrentar el cambio climático.

Asimismo, se trató la Mancomunidad Gran Paraná y se dio media sanción al expediente que define los límites y linderos de la comuna Líbaros, en el Departamento Uruguay.