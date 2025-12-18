Suspenden la Fiesta Provincial de la Torta Frita de Mansilla por condiciones climáticas: se hará en enero

La organización de la Fiesta Provincial de la Torta Frita informó a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana, se ha decidido suspender la edición 2025 del evento, priorizando la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas.

"La decisión fue tomada de manera responsable, priorizando el cuidado de cada una de las personas que forman parte de este evento tan importante para nuestra comunidad", señalaron en un comunicado.

Por este motivo, refirieron que "sumaremos un día más a la Fiesta Aniversario de nuestro pueblo, que se realizará los días 23 y 24 de enero de 2026, cuando celebraremos juntos los 136 años de Gobernador Mansilla".

"Agradecemos profundamente la comprensión, el acompañamiento de quienes cada año eligen compartir esta fiesta con nosotros", cerraron.