Frigerio y Romero se reunieron con los bloques oficialista y del PJ para analizar el caso de Medina de Rizzo

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió el miércoles de tarde con el bloque oficialista de Diputados, para analizar el caso de la vocal Susana Medina de Rizzo. El encuentro fue en su casa particular, según se confirmó a ANALISIS. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo lo mismo, pero con el bloque del PJ y en las oficinas de la Cámara Baja. Frigerio analizó con sus diputados la documentación existente y pidió suma responsabilidad a la hora de emitir un dictamen al respecto. La presidenta municipal pidió que el caso de la vocal no llegue al recinto y sea desestimado después de su declaración por zoom.

Dos de los principales referentes de la política entrerriana ingresaron de lleno en los días previos a que la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, declare por zoom ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Frigerio atendió en su residencia particular a los diputados de la Comisión de juicio político en horas de la tarde del miércoles, después de estar buena parte de la jornada en la ciudad de Concordia.

El gobernador los convocó para analizar la documentación presentada por el STJ y por la propia jueza Medina de Rizzo, en los dos descargos elevados a los legisladores y que están analizando desde esa jornada. La reunión se extendió por algo más de una hora, donde el gobernador escuchó las explicaciones de los referentes oficialistas, encabezados por Gabriela Lena -quien preside la Comisión de Juicio Político- y pidió que sean “serios y responsables” en el análisis pormenorizado que se debe hacer, antes de dar una respuesta final, antes del 5 de enero próximo. El gobernador expresó algunas dudas sobre “quién podía estar detrás de las denuncias” -sin elemento alguno, porque se toman datos de las publicaciones de la revista ANALISIS, que viene publicando informes del tema desde mediados de año, a partir de datos enviados por la propia Administración del STJ y de investigaciones periodísticas que se realizan desde hace varios años- y recordó el rol que tuvo la jueza a la hora de tomar definiciones en torno al caso del intendente Mauricio Davico, de Gualeguaychú.

La doctora Rosario Romero fue más allá en el encuentro que se hizo ayer a las 9.45 en el bloque de diputados del PJ, en la Legislatura, por espacio de más de una hora. La exdiputada nacional y provincial consideró que no había elementos para avanzar en un juicio político a Susana Medina de Rizzo -con quien la une una antigua amistad- y solicitó que si el oficialismo avanzaba para lograr su destitución, el peronismo haga un dictamen en minoría para oponerse de modo tajante. Algunos de los legisladores del PJ -presididos por Laura Stratta- le plantearon su discrepancia y pusieron énfasis en remarcar que de la documentación obrante había elementos suficientes para continuar avanzando en la investigación, escuchar lo que podrá decir Medina en la audiencia por zoom prevista para este lunes (por pedido expreso de la jueza y no como sucediera con los doctores Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, cuando estuvieron en situaciones parecidas) y tomar una decisión antes del vencimiento de los plazos.

Quien más acompañó el pensamiento de la intendenta Romero fue la esposa del exgobernador Gustavo Bordet, la diputada provincial Mariel Avila, quien dio cuenta del “mal momento” que está pasando en este año, en especial por las denuncias en la justicia provincial que tiene el actual diputado nacional del PJ y también se pronunció por no avanzar contra la vocal del STJ.