Salió el tráiler de la tercera temporada de “Tell Me Lies” y confirmó su fecha de estreno

Se lanzó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de Tell Me Lies, la serie basada en la novela homónima de Carola Lovering.

La nueva entrega se estrenará el 13 de enero de 2026, donde estará disponible de manera simultánea a través de Hulu y Disney+.

Protagonizada por Grace Van Patten y Jackson White, la tercera temporada retomará la historia de Lucy Albright y Stephen DeMarco, quienes reavivan su conflictivo romance durante el semestre de primavera en Baird College.

El adelanto anticipa que las consecuencias de los hechos ocurridos en la temporada anterior también impactarán de lleno en el círculo cercano de los protagonistas. A medida que secretos escandalosos comienzan a salir a la luz en el campus, los amigos de Lucy y Stephen se ven obligados a enfrentar sus propios comportamientos destructivos, con consecuencias que amenazan a todos los involucrados.

La ficción continúa bajo la conducción de Meaghan Oppenheimer, quien se desempeña como showrunner y productora ejecutiva. La serie es producida por 20th Television, junto al sello Belletrist de Emma Roberts y Rebelle Media, y contará con un estreno doble de episodios el día de su lanzamiento.

Fuente: Noticias Argentinas.