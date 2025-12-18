“Sabemos que la construcción del equipo lleva su tiempo”, indicó Ignacio Barsanti

El paranaense Ignacio Barsanti habló del momento de Comunicaciones de Mercedes en la Liga Argentina de Básquetbol y reconoció que todavía su equipo está en formación. “Sabemos que la construcción del equipo lleva su tiempo”, expresó el exDT del Atlético Echagüe Club e Instituto de Córdoba.

Este sábado, el exEchagüe tendrá un desafío ante otro entrerriano, el diamantino Francisco Blanc, DT de Santa Paula de Gálvez. El duelo será el sábado a las 21.30 y marcará el regreso del equipo correntino tras varios días sin jugar. “Tuvimos un tiempo prudente para recuperarnos un poco y poder volver a las bases del entrenamiento, ya que en el mes de noviembre no lo pudimos hacer mucho por la cantidad de partidos que tuvimos”, expresó.

“Estos casi 20 días nos permitieron volver a las fuentes en lo que respecta a confianza individual y los trabajos que teníamos pensados, así que contentos en ese sentido. Si bien tuvimos algunos percances por gripes y demás, en general se ha trabajado muy bien con la cabeza puesta en Santa Paula, que es un rival que viene teniendo una gran temporada. Estamos tranquilos respecto al trabajo que venimos haciendo, así que esperamos tener un buen resultado el sábado", agregó.

Más tarde hizo alusión a los 20 días que van a pasar sin jugar y sostuvo: "Si bien los chicos tienen una contracción al trabajo muy buena, eso es algo para destacar, sabemos que en enero tenemos un mes como noviembre en el que vamos a tener dos giras, así que este tiempo de trabajo físico-técnico que establecimos para generar una base para lo que viene, más allá del receso de 10 días de las fiestas, estamos bien. Nos vino bien esta pausa para ajustar desde lo colectivo y queremos volver a ganar de local, ya que estamos en deuda por lo hecho en los últimos dos juegos".

Al respecto señaló: "Sabemos que tuvimos dos cierres malos de local, que no es bueno, los chicos lo saben y si bien estuvimos con algunas situaciones incómodas por ausencias de Pirela, después Pineda y algunas cositas que nos tocaron, que no son excusas, lo cierto es que teníamos dos juegos casi cerrados y se nos escaparon a nosotros, pero eso pasa. Así como fuimos afuera y el equipo se presenta bien, ahora tenemos el desafío de volver a ganar de local y luego afuera".

Sobre el desarrollo del torneo sostuvo que va a ser una temporada: "Muy pareja, los partidos están muy cerrados, algunos juegos se definen en suplementarios y son todos muy parejos. Mi teoría es que hay que llegar lo más firmes posible a los playoffs, que el equipo esté preparado para diferentes situaciones para esa instancia y en ese aspecto somos un equipo en construcción aún. Eso no quita que todo esté muy parejo y que es importante estar en el lote de los de arriba para que cuando nos toque entrar en playoffs evitar un cruce más de eliminación. Sabemos que la construcción del equipo lleva su tiempo, lo tenemos en claro; la filosofía que tratamos de establecer demanda tiempo, pero lo vamos reafirmando poco a poco y lo más importante ahora es estar juntos para poder seguir trabajando esa dinámica que buscamos".

En el cierre de la nota, el coach nacido en Paraná volvió a invitar a la gente para que los acompañen. "Los últimos juegos el público vino y de alguna manera expresa sus sentimientos por el equipo, así que queremos darle la mayor alegría y que se identifiquen con el equipo, como siempre digo, para retribuir esa energía positiva y que tengamos una temporada lo mejor posible porque es parte del camino que estamos recorriendo".

Fuente: Prensa Comunicaciones