Primer refuerzo para River: Fausto Vera llegará a préstamo

Fausto Vera se convertirá en el primer refuerzo de River para 2026. El mediocampista formado en Argentinos Juniors ya está en Buenos Aires, se someterá a la revisión médica protocolar a la brevedad y llegará a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra de 4.000.000 de la moneda extranjera.

Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes para 2026. Ante este escenario, River —que lo proyecta como el sucesor del Enzo Pérez, activó las gestiones para sumarlo.

Si bien sus números en 2025 muestran actividad (32 partidos y 1.728 minutos), el análisis profundo denota una irregularidad creciente: completó apenas el 25% de sus partidos jugados con Mineiro y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando desde el banco en los últimos tres encuentros, consigna TyC Sports.