Sóftbol: Matías Echevers será distinguido por el Comité Olímpico Argentino

El jugador de Talleres, Matías Echevers, campeón Panamericano con la selección argentina Sub 23 estará presentes en la Gala del Deporte Olímpico Argentino y entrega de los Premios Centenario del Comité Olímpico Argentino. el evento se realizará este viernes, a las 19.30, en el Polideportivo Municipal de Malvinas Argentinas “Braian Toledo”, en Los Polvorines.

Los Premios Centenario tienen como objetivo distinguir a los atletas que hayan tenido una temporada sobresaliente y un desempeño deportivo durante el presente año.

Sobre Matías Echevers

Las finales de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC 2025 en Prince Albert vieron a Matías Etchevers debutar con la selección Mayor. Los primeros pasos en este deporte tienen raíces familiares. “Mis hermanos mayores empezaron a jugar en el Club Atlético Talleres de Paraná. Luego, mi hermano gemelo y yo también empezamos a jugar a los cuatro años. Todo empezó gracias a mi hermano mayor. Después, mi papá y mi mamá se unieron. Así se convirtió en algo familiar”.

Cuando tenía 10 años, Argentina fue anfitrión y ganó la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 18 en Paraná, un recuerdo que lo acompañaría para siempre. “Un amigo y yo éramos bateadores de Guatemala. Recuerdo correr de un lado a otro todo el tiempo porque era un holgazán en la escuela y tenía que estudiar. Pero aún recuerdo las finales. Y a los 10 años, creo que esa fue la primera vez que el softbol argentino realmente me conmovió”.

Y contó: “A esa edad eres muy inocente, no eres consciente de los jugadores, de su calidad ni de cuánto puedes llegar a amar el juego. Pero te enorgullecía decir: ‘Argentina se proclamó campeona’, y al día siguiente decías: ‘Bueno, ahora voy a batear como Román Godoy’”.

En 2019, Argentina ganó el Mundial. “Ese fue el día más feliz de mi vida. En ese momento, nos preparábamos para jugar el Campeonato Panamericano con la selección Sub 18. Vimos todos los partidos. Lo sentíamos profundamente, porque queríamos estar ahí. Fue un sueño verlo suceder”, comentó en una nota publicada por el sitio de la WBSC.