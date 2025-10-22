"Aguafuertes del Humedal", una propuesta de danza-teatro inspirada en los paisajes de la región

Se presentará en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná, la obra de danza-teatro "Aguafuertes del Humedal". La propuesta, dirigida por Nadia Grandón, propone una experiencia escénica de movimiento, poesía y paisaje sonoro para reconstruir, desde los cuerpos y las memorias, las vivencias de dos mujeres en los márgenes del humedal. La función está programada para este sábado 27 de septiembre, a las 20:30.

Con dramaturgia e interpretación de Consuelo Badaracco Berduc y Laura Sánchez Olivera, la obra se construye como una forma de entender de los vínculos entre el territorio y las experiencias humanas. La obra toma como punto de partida los relatos de Cosita Romero y Roberto Arlt, que funcionan como guía y contrapunto en un recorrido donde el paisaje natural deja aparecer las emociones y recuerdos de las protagonistas.

El título de la obra remite a las "aguafuertes", esas crónicas breves que, como en los textos de Arlt, se escriben desde los márgenes, al costado de los grandes relatos. En ese espíritu, la propuesta busca dar voz a lo que suele quedar afuera del tema, como las vidas, los cuerpos y los paisajes en la periferia de la ciudad. Las intérpretes trasladan al escenario esa tensión entre lo visible y lo que permanece oculto, utilizando el lenguaje de la danza y el teatro para amplificar lo mínimo, lo descartado, lo que resiste.

La actividad será libre, con modalidad a la gorra. Las reservas pueden realizarse al 343 4683258.