Dos detenidos tras agredir a un adulto mayor y entorpecer un operativo en Paraná

Durante el mediodía de este martes, personal de la Comisaría Segunda intervino en un hecho violento ocurrido en calle Pascual Palma, en Paraná. El aviso alertaba sobre una pelea en la vía pública.

Según se informó Ahora, al llegar al lugar, los efectivos observaron a una mujer agrediendo físicamente a un adulto mayor. Ante la situación, intervinieron de inmediato y procedieron a demorarla.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre salió del interior de una vivienda cercana e intentó impedir la acción policial. El sujeto, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en ese domicilio, trató de llevar a la mujer —su pareja— hacia el interior de la casa, entorpeciendo la labor de los agentes.

Finalmente, ambos fueron reducidos por el personal policial. Tras informar al fiscal interviniente, se dispuso la detención de los dos involucrados y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.