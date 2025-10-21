Tras la Regata Aniversario, desde el Club Náutico indicaron que “el balance fue muy positivo”

Luego de la realización de la Regata 40ª Aniversario del Club Náutico Paraná (CNP) el pasado 11 de octubre, la presidenta de la subcomisión de canotaje, Mariela Reviriego, consideró que “el balance fue muy positivo” tras la organización de la prueba náutica que unió Villa Urquiza con la capital entrerriana.

“El balance fue muy positivo, ya que pudo hacerse la Regata que se considera la más linda, que es venir remando por 3 Bocas. Lo que no sabíamos es que había varios eventos de SUP ese mismo fin de semana, entonces participaron pocas tablas”, reconoció la dirigente.

“Igualmente para una primera vez, fue una muy linda experiencia. El tiempo nos permitió llegar y tener la premiación. El tercer tiempo se dio bajo un chaparrón y en los gacebos. Pudimos desde nuestro lugar celebrar haciendo lo que nos gusta los 40 años del club”, agregó.

Mariela Reviriego evaluó la organización del evento que reunió botes de canotaje y tablas de SUP.

Sobre la respuesta que tuvieron de los participantes, Reviriego destacó que “los comentarios fueron excelentes, ya que el recorrido dejó una muy buena impresión, sobre todo en los palistas que viajaron a nuestra Regata”. Hubo palistas de Paraná, Villa Urquiza, La Paz, Concepción del Uruguay y Santa Fe.

La intención es que la regata Villa Urquiza-Paraná quede como una cita tradicional de cada temporada. “Sí. La idea es que sea fecha del calendario del club, y después del aprendizaje de ésta, podamos pulir los detalles para que se sumen más embarcaciones”, contó sobre el evento que tuvo unos 17 kilómetros de extensión.

Por último, la presidenta de la subcomisión de canotaje del CNP se encargó de agradecer a todos los que colaboraron en la realización de la regata. “El agradecimiento muy especialmente al Club Náutico Villa Urquiza, que nos asesoró especialmente en el recorrido de la Regata, así como en la asistencia con una embarcación. Y a la Municipalidad de Villa Urquiza por su apoyo: nos permitió el uso de su espacio, el ingreso a la playa sin cargo y préstamo de su equipo de alto parlante. Y a nuestro Club, que como siempre nos acompaña y apoya en los eventos que organizamos”, cerró.