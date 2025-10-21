Comenzará la trama vial y los desagües pluviales del barrio 500 Viviendas de Paraná

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), ejecutará las obras de trama vial y desagües pluviales del barrio 500 Viviendas de Paraná. Los trabajos se realizarán con fondos provinciales y cuentan con un presupuesto oficial superior a 7.000 millones de pesos. Las tareas comenzarán el 3 de noviembre.

El acuerdo fue rubricado este martes por el presidente del organismo provincial, Manuel Schönhals, y el apoderado legal de la UTE Caballi S.A-Szczech S.A., Miguel Marizza.

Los trabajos

En ese sentido, Manuel Schönhals señaló que "la obra será financiada por el IAPV y contempla la ejecución de 2.702,98 metros lineales de desagües pluviales subterráneos, con caños de 600, 800, 1.000, 1.200 y 1.400 milímetros; 26 cámaras de captación con rejas, 34 cámaras de inspección simple y 12 cámaras de inspección doble. Además, incluye la consolidación de calles hasta riego de imprimación y 9.625,68 metros lineales de cordones cuneta de 0,60 y 0,80 metros, según corresponda, completando un total de 59 cuadras a intervenir".

El titular del IAPV aseguró que "esta obra beneficiará en forma directa a 500 familias e integrará urbanísticamente a este importante sector de la capital provincial".