Exfuncionaria de comedores escolares investigada por desvío de fondos, se despegó de la corrupción

A través de un video publicado en redes sociales, Murúa afirmó ser inocente, advirtió que la corrupción continúa y puso el foco en el hambre de los niños. A continuación, el descargo completo:

"Soy Silvina Murúa. Creo que llegó el momento de defenderme. Estuve mucho tiempo en silencio, mucho tiempo callada, no por cobardía ni por miedo, sino porque sentía que no era el momento de manifestar la verdad. Hoy con la apertura de mi celular, que sé que tiene los elementos fundamentales para demostrar mi inocencia y tengo un grupo de abogados que están enfocados en demostrar esto, que es así, de que soy inocente, creo que puedo empezar a contar la realidad y lo que realmente pasó.

Asumí como coordinadora de comedores escolares y comunitarios de la provincia en enero del 2024, a cargo de la dirección de comedores de la provincia, estaba Azalini, y del Ministerio de Desarrollo a cargo de la ministra Berisso. Cuando yo asumo, encuentro con que había muchísima corrupción entre los comedores. El manejo era entre administradores de tarjeta y proveedores. No todos los tarjeteros y los administradores de tarjeta que también eran directivos ejercían esta corrupción. No quiero meter todo en la misma bolsa y generalizar porque, en ojo, sí, había personas que hacían su trabajo ejemplar y que no puedo decir nada, pero la corrupción estaba. También veo que había un monopolio en un proveedor que era el que manejaba toda la coordinación, toda la venta de la mercadería dentro de las escuelas. Cuando yo veo esto, trato de centralizar este monopolio porque creía que era equitativo que cualquier proveedor dentro de lo que se pedía en comedores podía vender y podía favorecer así la mercadería a los comedores, que era lo que a nosotros nos importaba. Cuando yo verifico todo esto, cuando veo que está esta corrupción, yo lo pongo en manifiesto y a los primeros que le comunico es al que me manejaba a mí políticamente, que es el diputado Marcelo López, lo ponemos en conocimiento también a Azalini, a la ministra Berisso, a Troncoso, a Colello y también a Cielo Espejo, a la senadora Cielo Espejo. También quiero resaltar que hace unas semanas atrás le entregué documentación a la senadora para que pueda ser presentada delante del gobernador y que pueda tener conocimiento de algunas cosas que pasaron dentro de comedores y que yo no se lo pude hacer llegar porque yo nunca pude hablar con el gobernador. Pero daba por entendido que si personas que lo rodeaban a él tenían conocimiento, él estaba en conocimiento de la corrupción que pasaba dentro de comedores.

Yo fui la primera que realicé la denuncia de la corrupción de comedores en la Fiscalía de Concordia. Presenté la denuncia, la presentamos con el diputado y me llamaron a declarar, sí, tuvo un avance, sí, declaré, pero ahí quedó, no pasó nada. En cambio lo que pasó conmigo tuvo muchísima más rapidez de lo que yo denuncié el 7 de marzo del año pasado y hasta el momento no hubo nada, quedó todo en la nada. No obstante no me quedé tranquila, seguí la vía jerárquica y le comuniqué a la Presidencia de la Nación, mandé un mail a la Presidencia de la Nación porque quería que este manejo de corrupción llegue a oídos del Presidente para que ellos tomen intervención. ¿Qué pasó? Me respondieron formalmente y no pasó nada más. Este sistema siguió, pero después, no obstante también, siguieron y vinieron a Concordia a hacer algunos seguimientos, pero para hacer recortes a los comedores comunitarios y a los comedores escolares. El recorte llegó, la primera escuela que tuvo recorte en mi gestión fue la escuela Benito Garat, en donde yo les comunico en Paraná que si van a hacer recorte en Concordia que me avisen con tiempo porque yo me retiraba, yo presentaba mi renuncia, porque sobre mis espaldas no iba a cargar con el hambre los chicos. Hay escuelas que los chicos respetaban hasta 4 o 5 veces. ¿Era saludable? No, no era saludable, pero era el único plato de comida que estos chicos tenían. A veces pasaban el fin de semana sin comer y este recorte llegó, y a los chicos les llegó también el recorte. ¿Qué pasó? Cuando yo manifiesto esto, la coordinadora de coordinadores, la señorita Rosales, me dijo que este no era problema nuestro. Lo nuestro era darle un plato de comida, y si los chicos quedaban con hambre, que se ocupen los padres, era responsable de los padres. Eso no es así, porque nosotros fuimos puestos por ese lugar por un voto, porque la gente pidió un cambio y nosotros teníamos que responder. El hambre de los chicos también era problema nuestro, pero ellos no hicieron caso.

Estos tarjeteros que pusieron, que hoy dicen que los puse yo, no los puse yo. Algunos los pusimos nosotros, otros los puso UPCN, y otros ya estaban de la gestión anterior. Pero este sistema de corrupción sigue. A mí me denunciaron y me destituyeron de mi cargo el 5 de junio, y esto no tuvo cambio, porque ese gobierno hizo un recorte que hoy lo salvaron ese recorte. ¿Por qué lo salvaron hoy? Porque estamos presentes a unas elecciones y necesitan los votos. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana con estos chicos? Van a volver a recortar, porque estoy segura que este sistema, el que no roba y no deja robar, no puede formar parte. Y eso pasó conmigo".

(Fuente: El Entre Ríos)