Gualeguaychú: incendio de magnitud en una empresa del Parque Industrial

Un incendio de grandes proporciones se declaró este martes al mediodía en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La primera información trascendida indica que se trataría de un accidente en una empresa de pallets.

El foco ígneo tenía una gran magnitud y no eran favorables las condiciones climáticas, ya que la jornada es muy ventosa en la región, lo que dificulta el trabajo de los Bomberos que arribaban al lugar en la zona suroeste de Gualeguaychú.

Antecedente semanas atrás

Un siniestro similar se produjo a principios de mes en un establecimiento del mismo rubro, pero en la zona oeste dentro del casco urbano de la ciudad, en Rivadavia y A. Courtet.

En la madrugada del 2 de octubre tomó fuego un depósito de pallets de madera y en el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos y camiones cisterna de la Municipalidad de Gualeguaychú, durante largas horas hasta que pudieron controlar el fuego.