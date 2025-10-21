Fregonese recorrió Altamirano junto Pasinatto y Lozano

Este martes, el presidente municipal de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, visitó la localidad de Altamirano (departamento Tala), donde acompañó al presidente de la Junta de Gobierno, Ceferino Lozano, y a la candidata a diputada nacional por la Lista 502 – Alianza La Libertad Avanza, Alicia Fregonese.
Durante la recorrida, se conversó con vecinos y se reafirmó el compromiso de seguir "fortaleciendo el proyecto político que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio".
“Tenemos la firme convicción de que la libertad avanza o la Argentina retrocede. Para que a Entre Ríos le vaya bien, y a nosotros también, debemos seguir acompañando las ideas y el rumbo que impulsa nuestro gobernador”, expresó Francisco Pasinatto.
Este domingo 26 de octubre, el llamado es "a votar con compromiso y convicción por la Lista 502, reafirmando la necesidad de consolidar un cambio profundo a nivel nacional y provincial".