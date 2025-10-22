Santina Cherot fue la figura del triunfo de Argentina ante Brasil

Este martes por la tarde, la selección argentina de básquet femenino U17 enfrentó a su par de Brasil por el Sudamericano de la categoría en la ciudad de Asunción, Paraguay. El equipo conducido por Paula Budini jugó en el estadio UENO Cop Arena con el arbitraje de Roberto Fernández (Costa Rica), Nicolás Flores Ávalos (Paraguay) y Samuel Romero Cisternas (Chile).

Luego de un auspicioso debut en la Zona A con victoria frente a Uruguay por 75-66, este martes por la tarde el rival fue Brasil, que venía de ganarle en el debut a Bolivia por 69-56. Argentina tenía un interesante desafío por delante para demostrar la altura con la que afrontaría el resto del torneo.

El partido tuvo 10 primeros minutos de alto goleo, con Argentina consiguiendo terminar al frente por apenas tres tantos (24-21), pero Brasil corrigió la defensa para el segundo cuarto y Argentina se secó. En ese marco, un parcial de 18-8 permitió al equipo brasileño pasar al frente en el marcador por siete tantos hacia el descanso: 39-32.

Pero Argentina se recuperó y con un segundo tiempo de alto vuelo defensivo consiguió dar vuelta el partido y quedarse con la victoria. En el tercer tramo sólo permitió ocho puntos (fue 15-8) y lo empató en 47; mientras que en el último cuarto duplicó en puntos a su rival (20-10) para la victoria final por 67-57.

En el duelo destacó la entrerriana Santina Cherot, que no solo aportó 17 puntos, sino que además firmó un doble-doble con la captura de 16 rebotes (también otorgó tres asistencias). Florencia Losada, también entrerriana, anotó cuatro tantos y tomó dos rebotes en el triunfo Albiceleste.

Con dos victorias y sin derrotas, este miércoles la Argentina enfrentará a Ecuador, partido que comenzará a las 17.30. Luego quedará el duelo ante Bolivia este jueves a partir de las 15 antes de que el seleccionado argentino quede libre y a la espera de la definición del grupo.

-SÍNTESIS-

Brasil 57-67 Argentina.



Parciales: 21-24 // 39-32 (18-8) // 47-47 (8-15) // 57-67 (10-20).



Formaciones:

BRASIL (57)

*Micaela Cavalcanti: 1pt, 3rbs, 3as, 1per, 1rec.

*Lauryn Turibio: 12pts, 14rbs, 1as, 2per, 2rec, 2ta.

*Pietra Pagioli: 4pts, 2rbs, 2as, 1per, 3rec.

*Julila Preis: 7pts, 5rbs, 2as, 3per, 1rec.

*Sara Martins: 5pts, 3rbs.Sara Araujo: 6pts, 5rbs, 3per.

Ana Moreira: 1rec.

Augusta Santos: 1rec.

Alanna Fabrini: 10pts, 1per, 1rec.

Bárbara Schlichting: 7pts, 4rbs, 3as, 2per, 3rec.

DT: Ana Martins.



ARGENTINA (67)

*Sofía González: 4pts, 4rbs, 1as.

*Francisca Canello: 6pts, 2rbs, 4per.*Pilar Pajello: 1as, 1per, 1rec.

*Sofía Novoa: 12pts, 3rbs, 1as, 5per, 1rec.

*Renata Scordo: 1pt, 2rbs, 1as, 1per.

Florencia Losada: 4pts, 2rbs.

Santina Cherot: 17pts, 16rbs, 3as, 3per, 3rec.

Sofía Lombardero: 13pts, 5rbs, 1as, 3per.

Catalina Creolani: 2pts, 6rbs, 2as, 2per, 2rec.

Matilda Campo: ---.

Isabella Roldán: 8pts, 6rbs, 2per.

DT: Paula Budini.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Fernández - Nicolás Flores Ávalos - Samuel Romero Cisternas.



Estadio: UENO Cop Arena, Asunción (Paraguay).