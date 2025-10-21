Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó escolta de la Zona A

Unión de Santa Fe goleó 3-0 a Defensa y Justicia en el anteúltimo partido de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y festejó en el estadio 15 de Abril. Con este triunfo, privó a su rival de subirse a la cima de la Zona A y aprovechó los tres puntos para escalar al segundo lugar con 20 puntos, a uno del líder Estudiantes. La jornada concluirá este miércoles desde las 19.30 entre Huracán y Central Córdoba en Parque Patricios.

Con todos los resultados puestos, la obligación recayó en el Halcón y, a la luz de los 45 minutos iniciales, fue una mochila muy pesada para el elenco de Florencio Varela. Tuvo muchas dificultades para salir jugando por abajo, una marca distintiva del entrenador Mariano Soso, no le duraba la pelota, el arco de Matías Tagliamonte le quedaba muy lejos y, poco a poco, el anfitrión lo fue arrinconando con centros.

En uno de esos envíos al área, llegó el 1-0. En el último cuarto de hora, Mateo Del Blanco desbordó sobre el costado izquierdo y elevó una pelota para el posterior remate del exPatronato Cristian Tarragona. El rebote de Enrique Bologna estuvo seguido de la definición de Agustín Colazo a un palo.

El goleador de la noche llegó en duda al compromiso porque el entrenador Leonardo Madelón esperó hasta último momento al entrerriano Marcelo Chelo Estigarribia. El atacante no estaba en plenitud física y finalmente ocupó un lugar en el banco de suplentes. El ingreso de Colazo en su lugar terminó siendo clave para desempatar la contienda como local.

Luego de una floja primera etapa, Mariano Soso respondió con tres cambios, una muestra clara de su inconformismo por lo visto en el campo de juego. Agustín Hausch, Lenny Lobato y Benjamín Schamine buscaron darle mayor frescura a un equipo sin respuestas, pero las imprecisiones condenaron su inicio en el complemento. Dos pérdidas de Lucas Ferreira y Damián Fernández dejaron a Julián Palacios mano a mano contra Bologna. El ex hombre de San Lorenzo buscó darle un pase atrás a un compañero que llegaba al área cuando Fernández se llevó la pelota puesta y la metió en contra de su valla a los 50 minutos.

Recién a los 57’ Defensa y Justicia reaccionó con un avance que terminó en un fallo arbitral errado. El envío de Juan Gutiérrez al corazón del área rebotó en el brazo de apoyo de Valentín Fascendini y el árbitro, Nazareno Arasa, cobró un penal inexistente. El VAR, a cargo de Daniel Zamora, le dio la razón de manera equivocada y Tagliamonte hizo justicia tapando la ejecución de Abiel Osorio.

El Halcón pareció tener una leve mejoría a partir de ese momento con algunos ataques que obligaron a despejes del arquero, pero siempre dio la sensación que Unión iba a liquidarlo cuando volviera a tener el control del compromiso. Y efectivamente sucedió a los 78’ con una definición del Chelo Estigarribia (ingresó desde el banco) a la salida de una pelota parada.

Ambos equipos tendrán dos semanas sin actividad por las elecciones legislativas en la Argentina. En la próxima fecha, el Tatengue visitará a Newell’s, mientras que Defensa y Justicia buscará la recuperación contra Huracán como local, consigna Infobae.