Las exportaciones de carne crecieron un 25% en valor: ingresaron casi US$ 2.800 millones en el año

Las exportaciones de carne bovina totalizaron en septiembre de 2025 unas 71,3 mil toneladas peso producto, por un valor de 410,9 millones de dólares, según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), mientras crece la expectativa de ampliar el mercado de este producto a Estados Unidos.

En la comparación intermensual, los embarques registraron una leve caída en volumen del 1,7%, pero un avance en valor del 2,3%, reflejando la mejora de precios internacionales. Frente a septiembre de 2024, los envíos bajaron 1,9%, aunque el valor obtenido fue 37,2% superior, impulsado por la recuperación de las cotizaciones.

Entre enero y septiembre de 2025, la Argentina exportó 521,6 mil toneladas de carne bovina refrigerada y congelada por 2.764,6 millones de dólares, lo que representa una baja del 9% en volumen, pero una suba del 24,6% en valor frente al mismo período del año anterior.

“El mayor valor de las exportaciones refleja una mejora significativa en los precios internacionales”, destacó el presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino.

El precio promedio de exportación en septiembre se ubicó en u$s 5.761 por tonelada, un 4,1% más que en agosto y 39,8% por encima del mismo mes de 2024. Pese a esta mejora, aún se mantiene por debajo de los máximos registrados en abril de 2022 (u$s 6.300 por tonelada).

En el acumulado de los últimos doce meses (octubre 2024 – septiembre 2025), las exportaciones totalizan 718 mil toneladas, por 3.575 millones de dólares.

China se mantiene como destino clave, pero Estados Unidos gana protagonismo

China continúa siendo el principal destino, con el 69,1% de los envíos en septiembre y el 69,7% en el acumulado anual, aunque con precios todavía por debajo de los picos de 2022 (u$s 5.046 por tonelada promedio).

Por detrás, Israel consolidó el segundo lugar con más de 6 mil toneladas despachadas, seguido por Europa, donde los embarques sumaron 5,4 mil toneladas, un 12,6% más que un año atrás.

En tanto, Estados Unidos se posicionó como el cuarto destino más relevante del mes, con 3,9 mil toneladas embarcadas entre cortes enfriados y congelados. Tras meses de menor actividad por los aranceles recíprocos aplicados por Washington, los embarques de septiembre reflejan una incipiente normalización del flujo comercial. Los precios promediaron u$s 13.170 por tonelada para la carne enfriada y u$s 7.130 para la congelada, con subas de 22,8% y 5,9%, respectivamente.

Expectativa por un nuevo acuerdo con EE. UU.

El reporte del Consorcio ABC se difunde en plena negociación del Gobierno argentino con la administración estadounidense para ampliar el cupo de exportación de carne, luego de que Donald Trump manifestara su interés en “comprar algo de carne argentina” para reducir los precios internos en EE. UU.

El sector exportador observa con atención estas conversaciones, que podrían abrir una ventana de oportunidades para la carne premium argentina, en especial si se logra una rebaja de aranceles y un mayor acceso al mercado norteamericano, uno de los más exigentes y rentables del mundo.

Actualmente, Argentina cuenta con una cuota de exportación de 20.000 toneladas anuales hacia Estados Unidos, que tributa un arancel del 10%. Fuera de esa cuota, el país envía entre 16.000 y 18.000 toneladas adicionales, con un arancel del 36,4%.

Según el informe de Consorcio ABC, en septiembre hubo una marcada suba de los volúmenes de carne enfriada, complementada por un comportamiento con una significativa recuperación de los despachos de carne congelada destinada a Estados Unidos, que alcanzaron las 3,9 mil toneladas entre ambas partidas en el último mes de septiembre, dejando a los EE. UU. como el cuarto destino en relevancia durante el noveno mes del año.

La aplicación de los aranceles recíprocos por parte del gobierno de los Estados Unidos ralentizó la corriente comercial para todos los exportadores al mencionado destino, aunque los embarques de septiembre parecen reflejar una normalización de los negocios.