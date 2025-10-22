Copa Libertadores: Racing visita a Flamengo en la ida de las semifinales

Racing buscará dar el golpe en Brasil para llegar más cómodo a la definición en Avellaneda.

Este miércoles por la noche se dará un encuentro muy importante para Racing. En el marco de las semifinales de la Copa Libertadores enfrentará a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. En el VAR lo acompañará Carlos Orbe Ruiz, de Ecuador.

El equipo argentino viene de superar a Vélez Sarsfield en una serie en la que ganó ambos partidos por 1-0 para finalmente llegar a la penúltima instancia del torneo. El Mengao, por su lado, derrotó a Estudiantes de La Plata por 4-2 en los penales luego de empatar 2-2 en el global.

Para este partido, Gustavo Costas pondrá en cancha lo mejor de lo que dispone con el afán de obtener un buen resultado para sentenciar la serie en Avellaneda. Pese a eso, aún conserva algunas dudas, tres en particular.

Una es en la defensa, con la posible presencia de Facundo Mura en lugar de Gastón Martirena; en el mediocampo las buenas actuaciones de Bruno Zuculini podrían meterlo en el equipo titular en lugar de Santiago Sosa; mientras que en ataque el joven Tomás Conechny podría tomar el puesto del colombiano Duván Vergara.

El probable equipo de la Academia iría con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Maravilla Martínez.

En frente habrá un equipo que no se lo hará nada fácil. Flamengo ha sido candidato todos los años en el último tiempo para quedarse con esta copa y el 2025 no es una excepción. Aunque tuvo un camino algo más empedrado, el conjunto brasileño se las arregló para llegar a semifinales y en esta instancia vuelve a ser candidato.

Los dirigidos por Filipe Luís contarán con la presencia del argentino Agustín Rossi en el arco y con otros futbolistas de pasado en el fútbol europeo que forman parte de un plantel con muchos recursos -tanto futbolísticos como económicos-. El último fin de semana dieron muestra de ello con su victoria por 3-2 ante Palmeiras para alcanzarlo en el liderazgo del Brasileirao.

La formación del equipo local para este partido iría con: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

Este partido que comenzará a las 21.30 podrá verse con tres opciones diferentes: Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium.