Huracán recibe a Central Córdoba en el cierre de la fecha 13

El "Globo" recibirá al "Ferroviario" en el cierre de la fecha 13.

Finalmente llegó el día del último partido de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido iniciará a las 19.30 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado por Lucas Cavallero en el VAR. El duelo podrá verse en la pantalla de TNT Sports.

El Globo llega en la 12ª posición con 16 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación y a tres puntos del tercer lugar, hoy en manos de Defensa y Justicia. En su última presentación, el equipo de Frank Kudelka perdió con Aldosivi por 2-0 y cedió terreno en la lucha por ingresar entre los ocho mejores.

Central Córdoba, por su lado, viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 3-1, con lo que alcanzó las 18 unidades que hoy le permiten estar en el quinto puesto. El conjunto de Omar De Felippe sabe que, de ganar, llegaría a la cima de la tabla de posiciones junto a Estudiantes de La Plata, pero con mejor diferencia de gol. El Ferroviario podría acercarse a la clasificación hacia la próxima instancia.

Para este partido, Kudelka presenta algunas dudas en el ataque. La inclusión de Matko Miljevic o Agustín Urzi y la duda entre Juan Bisanz o Matías Tissera podría cambiar su disposición ofensiva desde el arranque. Además, en defensa debe definir si comenzará el partido con César Ibáñez o Alan Lescano en el lateral izquierdo. Quien sí será titular es el federalense Fabio Pereyra.

Una posible formación del equipo iría con: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic; Juan Bisanz y Luciano Giménez.

En frente, Omar De Felippe no parece presentar tantas dudas. El equipo santiagueño se encuentra en un año histórico por sus primeras (y dignas) participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En ese marco, el once que intentará ser protagonista en Parque Patricios saldrá de la siguiente manera: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Fernando Juárez, Matías Vera, Diego Barrera, Leonardo Heredia, Lucas Besozzi; Gastón Verón.