Emiten alerta por tormentas en siete departamentos entrerrianos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este viernes 24 de octubre en Entre Ríos. Este fenómeno provocará un cambio en las condiciones del tiempo, con un alivio térmico desde el sábado.

La advertencia es para el viernes en horas de la madrugada y la mañana en siete Departamentos de la zona oeste de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Cabe señalar que las temperaturas aumentarán este miércoles y jueves hasta los 32 grados. Desde el sábado se pronostica un descenso de los valores térmicos y mejores condiciones de manera gradual.