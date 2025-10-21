Avanzan las obras en boulevard Sanguinetti, un paso adelante en la transformación de Colón

El viernes pasado, se concretó un importante avance en la obra de boulevard Sanguinetti, con la culminación del asfaltado en caliente y el progreso en el caminador central y los trabajos de parquizado.

Esta obra es un claro ejemplo de la inversión y el compromiso de la Municipalidad de Colón con el desarrollo y la transformación de la ciudad. Así lo destacó el intendente, José Luis Walser, quien recorrió la obra acompañado por los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; y de Gobierno, Mariano Bravo.

La misma es financiada con el aporte de todos los vecinos de Colón, buscando mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Con la finalización de esta obra, se espera un impacto positivo en la circulación y la seguridad vial, así como en la estética y el entorno urbano.

“Estamos orgullosos de poder avanzar con esta importante obra que beneficiará a todos los vecinos de Colón”, afirmó Walser. “La transformación de nuestra ciudad es un proceso continuo y estamos comprometidos con hacer de Colón un lugar mejor para vivir y trabajar”, afirmó.

Otra etapa

Culminados los trabajos de la nueva red de agua por vereda, continúa con la segunda etapa del Plan Municipal de Pavimentación en la zona de Alberdi, donde se hará el asfaltado en caliente desde Maipú hasta Peyret y luego transversales: Balcarce desde Chacabuco hasta Alberdi, Sarmiento desde Chacabuco hasta Alberdi, Lavalle dese Chacabuco hasta Alberdi.