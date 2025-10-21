Desde noviembre dos vuelos semanales unirán Concordia con Buenos Aires

La aerolínea Humming Airways confirmó el inicio de los vuelos que unirán a Concordia con el Aeroparque “Jorge Newbery”. Será desde el 4 de noviembre, partiendo desde Buenos Aires a las 10:15 y arribando al Aeropuerto “Comodoro JJ Pierrestegui” a las 11:30.

“De esta forma comienza a materializarse el anuncio realizado semanas atrás por parte de la empresa, siendo el resultado de las gestiones realizadas por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia”, informaron oficialmente.

Frecuencias

En cuanto a las frecuencias, Humming Airways operará los siguientes días y horarios:

Martes: Aeroparque-Concordia, a las 10:15 horas; Concordia-Aeroparque, a las 11:30.

Jueves: Aeroparque-Concordia, a las 17 horas; Concordia-Aeroparque, a las 18:15.

El avión cuenta con 19 asientos disponibles por vuelo. El vuelo tiene una duración aproximada de 45 minutos.

La venta de pasajes on line ya está habilitada, a través de la página web de la empresa: https://www.hummingairways.com/

El precio publicado incluye tasas, pero los impuestos se suman aparte. Están habilitados todos los medios de pago. La empresa se encuentra trabajando con bancos y tarjetas para ofrecer promociones y planes en cuotas.

Durante los primeros meses, el servicio incluye equipaje de mano sin costo adicional.

Por más rutas y vuelos

Desde el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia manifestaron su satisfacción por la confirmación de los vuelos de Humming Airways: “Es una muy buena noticia no sólo para Concordia sino para toda la región. El contar con el aeropuerto operativo permite proyectarnos, acortar distancias y hoy los vuelos comerciales ya son una realidad”.

La premisa de la gestión del Intendente Francisco Azcué junto al Gobierno de Entre Ríos “es la de seguir gestionando nuevas empresas que traigan más rutas y vuelos que nos conecten con el resto del país para consolidarnos como un nodo de conectividad regional, impulsando la llegada de turistas nacionales e internacionales y promoviendo el desarrollo de nuevos negocios” remarcaron.