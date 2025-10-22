Causa Daiana Mendieta: quedó firme la preventiva a Brondino por resistencia a la autoridad

La prisión preventiva por 90 días que le aplicó la Justicia a Gustavo Brondino, alias “Pino”, un hombre de 55 años que quedó seriamente implicado aunque de momento no imputado por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, ocurrido en Gobernador Masilla, departamento Tala, quedó firme. La defensa de Brondino, que ejerce el abogado Claudio Manfroni, decidió no acudir a la Cámara de Casación Penal de Concordia para que revise lo resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El plazo para recurrir venció este lunes 20 y no se registró ningún planteo defensivo.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, había rechazado el recurso de apelación que presentó el defensor de Gustavo Brondino, principal implicado en el femicidio de Daiana Micaela Mendieta. De ese modo confirmó la prisión preventiva por 90 días que cumple en la Jefatura de Policía de Tala. La medida había sido dictada por la jueza de Garantías de Rosario del Tala Silvina Graciela Cabrera.

La chica, de 22 años, había desaparecido de su casa el viernes 3 y, luego de una intensa búsqueda, fue encontrada muerta, arrojada al fondo de un pozo de agua de una casa abandonada, a 6 kilómetros de Mansilla. El hallazgo se produjo el martes 7 de este mes.

Pero Brondino de momento no está imputado por el femicidio, aunque todas las pruebas colectadas en la investigación apuntan a él. La causa que lo tiene con prisión preventiva es por resistencia a la autoridad y amenazas. Se originó por el violento recibimiento que dio a un grupo de policías que el domingo allanaron su vivienda. Les apuntó con un arma y hasta intentó dispararse él mismo.

Claudio Manfroni, el defensor de Brondino, brindó declaraciones a Entre Ríos Ahora.

Negó de forma enfática que Brondino está implicado en el femicidio de la chica de 22 años que este martes fue hallada sin vida, con un disparo en la cabeza, en el fondo de un aljibe lindante a una casa abandonada, en un predio ubicado a 6 kilómetros de Mansilla. La joven había salido de su casa el viernes y a los pocos minutos su familia perdió toda conexión con ella.

Dijo Manfroni que “en una causa por resistencia a la autoridad y amenazas contra un funcionario policial, ocurrido el 5 de oc5ubre en su domicilio, por el que está detenido y por el que se decretó prisión preventiva”.

“No tiene ninguna otra causa en trámite por la que se le esté persiguiendo y que pueda ser de interés periodístico -respondió a la consulta de Entre Ríos Ahora-. No hay ninguna otra cosa. Es una causa intrascendente desde el punto de vista periodístico”.

El letrado aseveró: “Llevo 50 años de profesión y siempre he tenido el criterio de que cuando uno habla por la prensa es porque trata de convencer a la opinión pública. Pero los juicios se dirimen en el ámbito de la Justicia. Si en algún momento tengo que convencer de la inocencia de mi cliente es a quienes juzgan, no a la opinión pública que no tiene ningún derecho a juzgar”, señaló.