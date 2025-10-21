Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por el polémico video de Martín Migueles abrazando a su hija

El escrito especifica que la empresaria deberá pagar una multa de 100 millones de pesos si su pareja mantiene contacto con su hija mayor.

La guerra legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara pareciera no tener fin. En las últimas horas, el futbolista inicio acciones legales contra su ex pareja por el polémico video que la conductora publicó en su cuenta de Instagram, donde Martín Migueles abraza a Francesca, hija mayor de Icardi.

Gustavo Méndez mostró el escrito oficial, redactado por las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, que fue presentado ante la Justicia, donde pide prohibir que la actual pareja de Nara tenga un vínculo con su hija.

Según explicaron en Mujeres Argentinas, el futbolista también le pide al juez que se le ponga una multa millonaria a Wanda Nara por publicar fotos y videos de sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

“Que vengo a solicitar se dicten urgentes medidas cautelares de protección y cuidado personal respecto de mis hijas menores, F e I Icardi de 10 y 8 años de edad, a fin de que se ordene a la progenitora Sra. Wanda Solange Nara, abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias e tocamientos por parte de su actual pareja/amigo, el Sr. Martín Migueles hacia las niñas F I Icardi bajo apercibimiento de suspender el ejercicio del cuidado personal sobre las hijas menores; se haga efectivo e apercibimiento dispuesto con fecha 10/06/25 (a Fs. 902 Expediente 90686/24), disponiendo o en consecuencia la aplicación de la multa de $100.000.000 (pesos cien millones), ordenando la aplicación de una nueva y más gravosa multa para el caso de un nuevo incumplimiento, y notificando asimismo a la Justicia Penal ante el delito de desobediencia en el que ha incurrido la Sra. Wanda Nara”, indicaba el documento presentado por las abogadas de Icardi.

Según explicó el panelista, el jugador del Galatasaray también pidió que, de incumplirse lo pedido en primera instancia, la multa de 100 millones se eleve a 500 millones.

Fuente: Noticias Argentinas.