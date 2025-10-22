Gonzalo Siandra presenta "Alberto" en la Casa de la Cultura

El espacio cultural ubicado en la esquina de Carbó y 9 de Julio será escenario de "Alberto", un unipersonal multidisciplinar que integra danza, teatro y performance. La obra, escrita e interpretada por el actor Gonzalo Siandra y con producción de Gisela Reyna, está dirigida a público mayor de 14 años. La actividad incluirá un pequeño brindis al cierre, como gesto de encuentro con las personas que acompañen esta función que marca el cierre del año para el artista. La función será este sábado 25 de octubre a las 21.

La obra nace de la inquietud íntima y universal de indagar en los vínculos familiares, en especial en el misterio que rodea la figura de los padres. El espectáculo se presenta como una ficción escénica que parte de un secreto familiar y se expande hacia la búsqueda de aquello que los hijos suelen preguntar sobre quienes los criaron, por qué son como son, qué historias los formaron y qué silencios habitan sus decisiones cotidianas.

La propuesta atraviesa distintos lenguajes artísticos para construir un relato distinto al habitual. En el escenario, el cuerpo del intérprete se convierte en un archivo que traduce emociones, recuerdos y tensiones heredadas. "Alberto" es también una mirada sobre la vida adulta y sus secretos, sobre aquello que queda fuera del alcance de los hijos, pero que, de algún modo, moldea su identidad. A través de la danza y la palabra, la obra abre una puerta hacia lo que no se dice, hacia las zonas grises de la memoria y el afecto.

La entrada será a la gorra, con acceso libre hasta agotar la capacidad de la sala.