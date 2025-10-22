Este miércoles se completa la décima fecha de la Copa de la Liga Paranaense

Este miércoles se jugarán los dos partidos pendientes por la décima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Esto se debe a que durante el fin de semana hubo dos equipos del torneo doméstico que concretaron su debut en el Torneo Federal Regional Amateur.

Tanto Neuquen como Sportivo Urquiza, que igualaron entre sí en el debut dentro del TFRA, deben jugar sus encuentros correspondientes a la décima fecha del campeonato. Se trata de juegos relevantes, ya que ambos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Pingüino está cuarto actualmente con 15 puntos y tendrá que jugar como visitante frente a Palermo. El duelo en el estadio Alberto Taleb se llevará a cabo a partir de las 16 y el anfitrión, actualmente 13° con nueve unidades, buscará la victoria para comenzar a escalar y tener chances de llegar a las principales posiciones.

En el otro duelo habrá un encuentro interesante en la lucha por la parte alta. La V Azulada, actualmente en la quinta posición con 13 unidades, recibirá a Don Bosco. El conjunto Salesiano llega con 17 puntos como el escolta de Patronato y deberá buscar el triunfo para evitar que el Rojinegro se escape más en la tabla (tiene 25). Este encuentro también comenzará a las 16.

Fixture y resultados | Copa de la Liga | Fecha 10

-Viernes 17/10:

Oro Verde 1-0 Universitario.



-Sábado 18/10:

Los Toritos 1-5 Atlético Paraná.

San Benito 1-1 Camioneros.

Belgrano 0-1 Instituto.

Argentino Juniors 0-3 Patronato.



-Miércoles 22/10 | Desde las 16:

Palermo - Neuquen.

Sportivo Urquiza - Don Bosco.



Libre: Peñarol.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Patronato: 25 puntos.

2°) Don Bosco: 17*.

3°) Peñarol: 15.

4°) Neuquen: 15*.

5°) Sportivo Urquiza: 13*.

6°) Atlético Paraná: 13.

7°) Oro Verde: 13.

8°) Instituto: 13.

9°) Camioneros: 12.

10°) Argentino Juniors: 11.

11°) Universitario: 11.

12°) Belgrano: 10.

13°) Palermo: 9*.

14°) San Benito: 7.

15°) Los Toritos: 1.



*Deben jugar por la fecha 10.