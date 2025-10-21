Con el entrerriano Marcos Kremer, "Los Pumas" tienen la lista de convocados para Londres

El concordiense es uno de los 34 convocados en la antesala de la ventana de noviembre.

Con la presencia del entrerriano Marcos Kremer, el seleccionado argentino de rugby se reunirá en Londres del 27 al 29 de octubre en una concentración que servirá como preparación para la Ventana de Noviembre. El concordiense es uno de los 34 convocados, aunque la lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional: frente a Gales, el domingo 9 de noviembre desde las 12.10 en Cardiff (Principality Stadium); ante Escocia, el domingo 16 de noviembre desde las 12.10 en Edimburgo (Murrayfield Stadium) y contra Inglaterra, el domingo 23 de noviembre desde las 13.10 horas en Londres (Twickenham).

Todos los convocados:

Forwards:

Matías Alemano, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Elías Efraín, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs:

Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimoo Prisciantelli, Nicolás Roger.

Las novedades:

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibió su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La palabra de Contepomi:

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, comentó la importancia de esta concentración en Londres: “Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo”.

Los antecedentes:

El último enfrentamiento entre Argentina y Gales se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina. 15 para Gales y 2 empates.

Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.

En noviembre en Londres Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año, recordemos que en julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.