Contra el congelamiento de salarios, ATE realiza asambleas y evalúa un paro con movilización provincial

ATE evalúa efectuar una jornada activa de protesta el jueves 23 y una marcha provincial en fecha a definir.

Tras el encuentro paritario donde no se presentaron propuestas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a realizar asambleas deliberativas en todos los organismos de la provincia, en respuesta a la decisión del gobierno de congelar los salarios por un período de seis meses.

En este marco, el Cuerpo de Delegados de Paraná se reunió este martes en el Salón “Germán Abdala” de la sede del sindicato, para definir las acciones a seguir ante el panorama económico.

El encuentro atravesó diferentes debates y se definió continuar con las asambleas y proponer en la reunión de Secretarios Generales del Sindicato provincial, del miércoles 22, trabajar para una jornada activa el jueves 23 y una marcha provincial a definir, en defensa del salario la estabilidad laboral y las condiciones dignas de trabajo.

Los delegados de ATE en Paraná expresaron su rechazo a lo ofrecido por el Ejecutivo provincial, argumentando que “es necesario recuperar el poder adquisitivo a niveles de diciembre de 2023, porque al ajuste lo seguimos pagando los trabajadores”.

El secretario General del Sindicato en Entre Ríos, Oscar Muntes, comentó sobre las conclusiones: “Hoy los delegados plantearon el rechazo a las definiciones del gobierno en la última paritaria; quedó claro que necesitamos recuperar el poder adquisitivo y por ello se decidió proponer mañana en el plenario provincial: asamblea, paro y paro activo, en un jornada provincial de lucha para el día jueves en todos los lugares de trabajo; y construir una gran marcha provincial en defensa del salario y el Estado”.

Fuente: ateentrerios.org.ar