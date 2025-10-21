Caso $LIBRA: la comisión de Diputados aprobó citar a Javier Milei a prestar declaraciones

La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.

En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:

-Identificación de cuentas billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título personal, autorizado u apoderado como integrante de una sociedad, miembro del directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo alguno lo vincule aquella de Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Laje, Martín Menem, José Luis Espert y Fundación Faro. En caso de identificación positiva, informe datos completos de registros KC, nombre, apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas.

-Historial de operaciones en la plataforma desde el primero de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y retiros, criptos, dólares, pesos, compras y ventas de token, conversiones y transferencias internas, sanciones y valets involucradas detallando las fechas, saldos históricos y actuales.

-Remita copia de alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos preventivos, comunicaciones a la WIF u otros organismos regulatorios relacionados con las cuentas de los mencionados.

Cualquier correspondencia interna o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con actividades de promoción de redes sociales.

También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.