La Compagnie Maribel se presenta en el Juan L. Ortiz junto a músicos locales

El martes 28 de octubre a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz recibirá a La Compagnie Maribel, agrupación de música, canto y danza tradicional de los países catalanes que llega desde Perpignan, Francia, y compartirá escenario con artistas locales.

Los artistas locales que participarán son Ariel Micol (bandoneón), Sergio Grazioli (guitarra), Ricardo "Pico" Silva (guitarra y voz) y el trío De Costa a Costa, integrado por José Bulos, Maru Figueroa y Sole Castañares. La entrada será en colaboración con alimentos no perecederos y pañales.

La Compagnie Maribel está conformada por bailarines, músicos y cantantes estudiantes y egresados del Conservatorio Nacional de Música de Perpignan, bajo la dirección de la profesora María Isabelle Bagnouls. El grupo interpreta las músicas, cantos y danzas tradicionales de los países catalanes: Catalunya norte y sur, Valencia, Islas Baleares, Andorra y el Gran Aragón.

Con laúdes, bandurrias, requintos y guitarras –la tradicional "rondalla"–, la compañía rescata los ritmos populares que acompañan jotas, sardanas, copéos, sevillanas, ballets y fragmentos de zarzuelas, combinando la fuerza de la tradición con una puesta escénica actual.

Con presentaciones en Francia, Japón, Rusia, Grecia, Israel, Turquía, Argentina y Paraguay, La Compagnie Maribel se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas en la difusión del patrimonio cultural catalán.