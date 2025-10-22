Con Entre Ríos, comenzó el Campeonato Argentino de Hockey Sub 19

Las selecciones Sub 19 de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) comenzaron con la disputa del Campeonato Argentino. Los varones compiten en el Campeonato de Primera en Mendoza; mientras que las mujeres lo hacen en el Campeonato de Ascenso A en Tucumán.

Torneo Caballeros

El equipo de Caballeros de la FEH forma parte de la Zona D del campeonato que se está disputando en Mendoza y este miércoles deberá disputar dos encuentros. El primero ya se jugó y fue derrota para el equipo entrerriano por 3-2 ante la Asociación Litoral. No bastaron los goles convertidos por Joaquín Vich y Genaro Molteni.

La revancha llegará rápido, porque este mismo miércoles jugarán su segundo partido del grupo frente a La Rioja, combinado que en su debut cayó por un contundente 4-0 ante la Federación Tandilense.

En la disputa de este certamen, los dos primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán entre jueves y viernes. Los demás planteles lucharán por la permanencia.

El plantel entrerriano está compuesto por: Axel Cuatrín, Genaro Molteni, Lucas Soutus Soffredini, Joaquín Gómez Ramos, Bautista Rivera, Tomás Sánchez, Tomás Mildemberger, Gregorio Piloni Izaguirre, Felipe Schmidt Preisz, Estanislao Vicentín, Mirko Wallingre, Francisco Hirschfeld, Máximo Carletti, Tiago Schroeder, Nicolás Luna, Faustino Falco, Aaron Schlotahuer, Joaquín Vich, Federico Ruiz Díaz y Juan Heit. El entrenador es Martín Vich, asistido por Luis Molteni. Franco Grandoli es el preparador físico y Sebastián Piloni el jefe de equipo.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

2-3 vs. Litoral.

15.10: vs. La Rioja.



-Jueves 22/10:

8.30: vs. Federación Tandilense.

Torneo Damas

El equipo de Damas de la FEH es parte de la Zona A del campeonato que se está disputando en Mendoza y en esta jornada deberán afrontar dos encuentros. El primero fue derrota por 2-1 ante la Asociación Sanjuanina, con gol de Martina Della Ghelfa para el equipo entrerriano.

La revancha llegará por la noche: a partir de las 20.20 Entre Ríos enfrentará a la Asociación Noroeste, que en su debut cayó ante la Asociación Salteña por 4-1.

El plantel del seleccionado entrerriano lo componen las siguientes jugadoras: Milena Minni, Martina Quintana, Emiliana Uriona Deveter, Josefina Morales, Sofía Correa, Martina Della Ghelfa, Milagros Masat, Ema González Eterovich, Clara Cañas, Miranda Reggiardo, Sara Velásquez, Sol Pita Nanni, Milagros Puig, Juana Galli, Paula Radichi, Valentina Luna Varisco, Milena Bargas, Ada Chappino, Delfina Cuscueta y Guillermina Dramasco. El entrenador es Bruno Prelli, acompañado por Andrés Catelati como asistente. El preparador físico es Francisco Galetto y Silvia Varisco ejerce como jefa de equipo.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

1-2 vs. San Juan.

20.20: vs. Asociación Noroeste.



-Jueves 23/10:

11.50: vs. Asociación Salteña.