El gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados nacionales

El Gobierno nacional dispuso, a través del Decreto 897/2025 publicado en el Boletín Oficial, el pago de un bono extraordinario previsional de hasta 70.000 pesos a abonarse en el mes de noviembre.

La medida alcanza a los titulares de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según lo establecido, el pago será realizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y tiene por objetivo compensar los efectos derivados de la anterior fórmula de movilidad previsional, vigente entre 2021 y junio de 2024.

El bono extraordinario fue dispuesto en el marco de las modificaciones implementadas por el Decreto 274/2024, que estableció una nueva fórmula de actualización mensual de haberes basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El decreto firmado por el presidente Javier Milei indica que esta asignación adicional tiene carácter no remunerativo y no será computable para ningún otro concepto.

El bono extraordinario de $70.000 se pagará como complemento a los haberes previsionales, que este mes se actualizan en función del índice de inflación publicado por el Indec. De acuerdo con los datos de septiembre, el reajuste será del 2,08%, en línea con la variación de precios del 2,1%, publicó Ahora.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con este ajuste, la jubilación mínima se elevará a $333.052,70, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar será de $403.052,70.

Los valores actualizados para noviembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

De esta manera, el bono previsional volverá a funcionar como refuerzo de los haberes más bajos, en el marco de la política de asistencia económica a adultos mayores y personas con discapacidad.