Troncoso: "Los resultados de ayer reflejan que el gran elector en la provincia es el gobernador Frigerio"

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, analizó el resultado electoral de este domingo en la provincia donde la Alianza La Libertad Avanza (ALLA) consiguió imponerse por 16.81% en la votación para Senadores y por 18,56% de diferencia en Diputados.

“Creo que es muy interesante lo que sucedió ayer. Refleja que acá en la provincia de Entre Ríos el gran elector es el gobernador, el dirigente con mayor imagen en la provincia, que venimos observando hace tiempo”, marcó en el inicio de la comunicación con la emisora de El Entre Ríos este lunes por la mañana.

“Segundo, el presidente se puso la campaña al hombro en todo el país y terminó inclinando la balanza”, opinó el funcionario que recibió los resultados de las elecciones legislativas en Concordia, más precisamente desde el centro de cómputos montado en el Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE), publicó El Entre Ríos.

Si bien reconoció que “no me gusta caer en interpretaciones binarias”, admitió que “a veces los contextos terminan imponiéndolo”. En consecuencia, expuso que: “veía a Cristina con tobillera bailando en el balcón. Es una jefa de campaña muy importante para la debacle del peronismo; lo mismo que Massa, el ministro de Economía de la inflación que perdió la presidencia”.

En cambio, del lado violeta dijo: “acá tengo un presidente que me mira a los ojos y me dice que no la estamos pasando bien, pero necesita un espaldarazo. Necesito que vuelvan a votar por mí, porque mirar para atrás es ver el tren fantasma de lo que decía antes y para adelante está la esperanza”.

Ante la consulta de si Entre Ríos se veré beneficiado por este acuerdo electoral que el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo con el presidente Javier Milei, el funcionario respondió: “sí, no tengo dudas. El gobernador hizo referencia a la visita del ministro del Interior”, dijo y afirmó que “hay un combo, un paquete de medidas y cuestiones que vamos resolver”.

Destacó “el pago total de la deuda de ANSES para la Caja de Jubilaciones está a punto de cerrarse, los excedentes de Salto Grande, la reforma de la alícuota para estar más cerca de Yacyretá y obras nacionales que posiblemente termine el Gobierno nacional”, adelantó.

Párrafo aparte, reiteró que recientemente “acordamos lo de la Hidrovía que beneficiará a los empresarios, hará más competitiva la región siendo una provincia rodeada por río. Era un oxímoron ridículo ver los barcos pasar estando entre ríos. Después de 30 años, estamos ahí otra vez. Esto ya está. Creo que vamos a estar muy bien, se van a obtener bastantes cosas”, cerró al respecto.

-¿Se vienen las tres reformas: laboral, impositiva y previsional?

- Soy abogado y, sobre todo, especializado en Derecho Laboral y vengo de ser abogado sindical, gran parte de mi vida y creo que, cuando termine con la política, volverá a hacer eso. Laburando con muchos gremios a nivel nacional, yo le decía a muchos dirigentes sindicales: ‘muchachos no puede ser que sean alérgicos o reactivos a hablar de una reforma laboral’. Reforma laboral no quiere decir flexibilización, no quiere decir conculcar derechos o ceder derechos, no quiere decir que el que el empleador tenga prerrogativas jurídicas por sobre el trabajador, pero sí quiere decir nivelar un poco la cancha.El 80% de los convenios colectivos de trabajo son del ‘75. Están desactualizados, la ley de contrato de trabajo es absolutamente rígida, que atenta permanentemente con la creación de trabajo. La industria del juicio con los accidentes en la ART es una de las principales cargas que tiene el empleador en Entre Ríos. La litigiosidad, en materia de accidentes, está en un punto de eclosión muy complejo. Entonces digo: ‘tenemos que hablar de forma laboral’”.

-Alicia Fregonese y Darío Schneider fueron elegidos diputados. Son integrantes de la gestión actual. ¿Van a ser relevados, está definido o hay alguna chance de que sigan en sus carteras y el que continúa en la lista ocupe su lugar finalmente en Diputados?

- No, no, nosotros estamos absolutamente en contra de las candidaturas testimoniales. Absolutamente en contra. Tenemos una posición tomada al respecto y entendemos que cuando un dirigente forma parte de una lista para precisamente ocupar el lugar por el que está en la boleta y por el que se hizo campaña. Estamos en contra cultural, conceptual e ideológicamente de lo que representan y reflejan las candidaturas testimoniales.

-Entonces, ¿quiénes van a ser los reemplazantes?

-Esos cambios o reemplazos creo que están por terminar de dilucidarse, pero perdónenme, no es por sacar el cuerpo, pero es un anuncio que corresponde al gobernador que ya hará oportunamente.