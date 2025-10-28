Inscripciones abiertas al nuevo taller teatral en la Casa de la Cultura

Los sábados 1, 8 y 15 de noviembre, entre las 10 y las 13, se realizará en el espacio cultural ubicado en la esquina de Carbó y 9 de Julio un taller de actuación y dramaturgia basado en la obra y el universo creativo de Roberto Arlt. La actividad, titulada "El delirio como motor dramático", estará coordinada por los docentes y creadores escénicos Jorge Fillastre y Tovio Velozo, y tiene como objetivo acercar a intérpretes y personas interesadas en el teatro al lenguaje arltiano, atravesado por la fantasía, la farsa y el grotesco como mecanismos para contar la realidad social.

El seminario forma parte de un ciclo de formación que revisa técnicas de autores fundamentales de la dramaturgia universal, y en esta ocasión se enfocará en la pieza "El desierto entra en la ciudad". Los organizadores detallaron que se trabajará sobre varios ejes característicos de la obra de Arlt, como la dualidad entre la fantasía y la realidad.

Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados por tratarse de un trabajo que requiere acompañamiento y seguimiento de los procesos individuales y grupales.

El taller está destinado a personas con o sin experiencia previa. Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al número 342 6316752.

Las clases serán aranceladas, con un costo total de $25.000. Además, se dispuso un beneficio especial de 2x1 para estudiantes de teatro.