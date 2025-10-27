Amparo ambiental por una chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Habrá audiencia el próximo 4 de noviembre a las 10 para avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de algunos de los residuos de la chatarrería Todoni.

En el marco de las actuaciones “Barsanti, Liliana y otros c/Municipalidad de Paraná y otro s/Acción de Amparo (colectivo) Expte. 12.956”, la jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, dispuso la realización de una audiencia para el próximo 4 de noviembre a las 10, en el Salón de Audiencias Nº 12 en los Tribunales de Paraná.

La audiencia es con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de algunos de los residuos. Será transmitida vía streaming por el canal de Youtube del Superior Tribunal de Justicia .

Como se informara oportunamente, el 31 de marzo pasado la magistrada dispuso la clausura de la planta de tratamiento y residuos ubicada en la Avenida Circunvalación.

La acción de amparo fue presentada por vecinos de Paraná, reclamando por el funcionamiento de un depósito de chatarrería y aduciendo que afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de los habitantes de la zona afectada por las actividades desarrolladas allí, por lo que interesan su traslado.