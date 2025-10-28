Se incorporó un sistema para mejorar la calidad del agua en los Tribunales de La Paz

La intervención fue dispuesta para mejorar la calidad del agua que abastece al edificio, afectada por altos niveles de sarro que, con el tiempo, generaron obstrucciones en las cañerías, deterioro de los artefactos sanitarios y crecientes costos de mantenimiento.

La obra consistió en la instalación de un sistema ablandador de agua, un equipo eléctrico a base de sal que retiene los carbonatos de calcio y magnesio -principales responsables de la formación de sarro- y los elimina mediante un sistema de drenaje.

Además, se realizaron tareas de adecuación en la sala de máquinas, se colocaron nuevos tanques cisterna y de reserva con sus respectivos colectores, y un nuevo ingreso de agua desde la red pública con medidor propio. Eso permite llenar los tanques más rápido y de manera eficiente.

Los trabajos, bajo la modalidad de ajuste alzado, fueron ejecutados por el contratista Martín Ledesma, bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura Judicial del STJ. La obra se ejecutó en 90 días corridos, con una inversión de 23.783.888,05 pesos. El llamado se convocó en el marco del Cotejo de Precios N° 23/2024 y cuenta con un período de garantía vigente hasta mayo de 2026.

Con esta intervención el Poder Judicial provincial continúa impulsando acciones orientadas al mantenimiento y modernización de su infraestructura edilicia, garantizando mejores condiciones de trabajo y un servicio de agua más eficiente y de calidad para el funcionamiento cotidiano del edificio de Tribunales de La Paz.