La muestra “Reflejos de un Sueño” se presenta en Sala Expandida

El jueves 6 de noviembre se inaugurará la muestra “Reflejos de un Sueño”, donde presentarán sus trabajos Adriana Tessore, Soledad Tessore, María Valente Hupp y Claudio Osan. La cita será a partir de las 20, en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura, con acceo libre y gratuito.

El hilo conductor de la propuesta es la obra literaria “Alicia en el País de las Maravillas “, de Lewis Carroll; invitando al espectador a formar parte de ese mundo lúdico, expresado en cuatro áreas de producción artística: fotografía, pintura dibujo y escultura.

Sobre “Reflejos de un Sueño”

"...en el país de las maravillas."

El relato que guarda en su génesis algo más que las aventuras de una niña en un mundo imaginario nos ha dado el motivo de la búsqueda multidisciplinaria que hoy presentamos. El protagonismo de Alicia que como obra literaria gira en torno al crecimiento, la imaginación y la importancia, entre otras consideraciones, de la auto percepción, ha inspirado nuestras obras con la intención de provocar la reflexión sobre la naturaleza de la realidad, los sueños, la experiencia y como nos posicionamos en un punto referencial del mundo adulto.

Sobre Sala Expandida

En Sala Expandida participan artistas de la provincia que exhiben sus creaciones combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. El lugar se presenta como una vidriera para la difusión de la obra artística provincial, alimentando el flujo de un corredor cultural en expansión, tanto en formato físico como digital. Impulsando la venta de obras, facilitando el acceso al arte y fomentando la economía creativa local.

La muestra se podrá visitar de lunes a sábados, hasta el 27 de noviembre, en los horarios de apertura de la Casa de la Cultura, ubicada en Calle Carbó y 9 de Julio de Paraná.