Facundo Torresán y un encuentro musical para celebrar la Chamarrita

Este sábado 1° de noviembre, a las 21, el músico entrerriano Facundo Torresán se presentará en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en Paraná. El concierto se enmarca en la propuesta denominada Sesión 2, organizada por el programa radial La Calandria, y tiene como eje la celebración del Día de la Chamarrita a través de un recorrido por clásicos de la música entrerriana y litoraleña. La idea es generar un encuentro con el público, en un formato que habilite la participación de artistas invitados y el disfrute de una noche de música con sello propio.

Torresán, oriundo de Concepción del Uruguay, es acordeonista, compositor y docente universitario. Con una trayectoria que incluye giras por diferentes países de Europa, hoy es una figura destacada dentro de la música popular de la región. Su instrumento es el acordeón, al que considera parte fundamental de su identidad artística.

El músico llegará acompañado por un elenco de invitados que forman parte de distintos espacios y generaciones de la música entrerriana, entre ellos Maru Figueroa, Raúl Varelli, Juli Darquier, Chela Martínez Bader, Hernán Rondan Grasso, María Luz Erazun y José Bulos.

Desde el almacén resaltaron que la velada contempla la posibilidad de disfrutar de tragos y comidas en la sala.

La actividad cuenta con la invitación de De Costa a Costa, Asociación Civil de Cultura Entrerriana, que impulsa acciones para fortalecer la identidad musical de la provincia.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse comunicándose al 343 4401647, mientras que en puerta costarán $10.000.