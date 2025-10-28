Torneo Regional: Unión de Crespo y Atlético Paraná tendrán jugadores de Patronato

Benjamín Bravo, que debutó en la Primera Nacional con Patronato, jugará en Unión de Crespo.

El fin de semana del 18 y 19 de octubre comenzó la disputa del Torneo Federal Regional Amateur para los equipos entrerrianos. Sin embargo, la fecha inicial no tuvo arranque para Unión de Crespo (Zona 1) y Atlético Paraná (Zona 2) que ultiman detalles para su estreno este fin de semana.

Unión de Crespo

El Cervecero, campeón de la Liga de Fútbol del Paraná Campaña, se estrenará en su estadio ante Sportivo Urquiza, que viene de empatar 1-1 con Neuquen. En su preparación para este torneo, los crespenses incorporaron a cuatro futbolistas del Patrón de los cuales tres tienen contrato vigente con la institución Rojinegra.

Las incorporaciones son Agustín Cardoso, Benjamín Bravo, Bartolomé Velásquez (hasta ahí con contrato) y Álvaro Schrooh. Los cuatro se suman a Lucas González, que también es jugador del Patrón y ya viene jugando en el conjunto crespense.

Para Cardoso y Bravo se trata de una nueva oportunidad de sumar rodaje: ambos vienen de jugar el Torneo Federal A con Germinal de Rawson y Sol de América de Formosa, respectivamente.

Las cuatro incorporaciones se suman a un equipo que tiene su eje en la experiencia de Sebastián Prediger y que pretende dar de qué hablar en este torneo.

Atlético Paraná

El Gato, subcampeón del primer torneo liguista de este año, tendrá su estreno por la Zona 2 ante el ganador de la primera fecha: Atlético María Grande. El conjunto del Paraná Campaña venció a Cultural de Aranguren por 2-0 y pretende ser protagonista de la zona.

Para este certamen, el Gato confirmó unos días atrás la llegada de Nicolás Mendoza, que tiene contrato vigente con Patronato hasta diciembre de 2026. También sumó a Matías Santini y Sebastián Malimberni, este último con pasos por el Patrón y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

De esta manera, los clubes de la región se sirven de las formativas de Patronato para nutrir planteles que compiten con el objetivo de llegar lejos en el Torneo Federal Regional Amateur.