Deportes

TC en Paraná: son 50 los pilotos inscriptos para correr en el Club de Volantes Entrerrianos

28 de Octubre de 2025 - 17:46
Mariano Werner

El Ford Mustang de Mariano Werner, uno de los 50 inscriptos para correr este fin de semana. (Foto: ACTC)

Son 50 los pilotos inscriptos del TC para correr este fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná. Así lo confirmó este martes la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), a través de u sitio oficial. Será la visita número 32 al circuito de Sauce Montrull, que recibirá la tercera fecha de la Copa de Oro.

Entre los inscriptos están los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez (Ford Mustang), y el uruguayense Nicolás Bonelli, todos con Ford Mustang.

En cuanto al campeonato, luego de lo que fueron las tres victorias consecutivas de Agustín Canapino (Buenos Aires, San Luis y San Nicolás), lo que lo colocó en lo más alto del playoff, ahora el TC piensa en la parte final de la Copa.

Canapino llegó, con sus cuatro triunfos en lo que va de la temporada, a 108 puntos. Julián Santero, que todavía no pudo ganar en el campeonato, lo sigue con 82,5 unidades; Mientras que Santiago Mangoni ocupa el tercer lugar con 74.

Lista completa de los pilotos que estarán a disposición en el Autódromo Ciudad de Paraná:

Número Piloto Marca
1 Santero, Julián Ford M.
2 Lambiris, Mauricio Ford M.
4 Werner, Mariano Ford M.
7 Aguirre, Valentín Chevrolet C.
9 Mangoni, Santiago Chevrolet C.
10 Landa, Marcos Chevrolet C.
12 Castellano, Jonatan Dodge C.
13 Ebarlin, Juan José Chevrolet C.
18 Martínez, Agustín Ford M.
22 Fritzler, Otto Toyota
24 Ledesma, Cristiano Chevrolet C.
27 Craparo, Elio Dodge C.
29 Mazzacane, Gastón Chevrolet C.
34 Fontana, Norberto Chevrolet C.
36 Spataro, Emiliano Ford M.
56 Todino, alemán Ford M.
60 Teti, Jerónimo Ford M.
63 Bonelli, Nicolás Ford M.
68 Canapino, Matías Chevrolet C.
71 Abella, Sebastián Toyota
72 Serrano, Martín Chevrolet C.
75 Alaux, Sergio Chevrolet C.
77 Carinelli, Augusto Ford M.
79 Chapur, Facundo Torino NG
83 Ardusso, Facundo Chevrolet C.
86 Canapino, Agustín Chevrolet C.
87 Trucco, Juan Martín Dodge C.
88 Trosset, Nicolás Ford M.
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge C.
96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet C.
99 Di Palma, Luis José Chevrolet C.
107 Martínez, Tobías Toyota
110 Azar, Diego Toyota
114 Ferrante, Gastón Toyota
115 De Carlo, Diego Chevrolet C.
116 Candela, Kevin Torino NG
117 Rossi, Matías Toyota
123 Vázquez, Martín Dodge C.
127 Agrelo, Marcelo Toyota
137 Scialchi, Jeremías Ford M.
146 Olmedo, Jeremías Ford M.
155 Doménech, Alfonso Dodge C.
157 De Benedictis, Juan Bautista Ford M.
172 Álvarez, Santiago Chevrolet C.
186 Fain, Ignacio Torino NG
187 Impiombato, Nicolás Chevrolet C.
197 Quijada, Marcos Chevrolet C.
219 Palacio, Hernán Toyota
221 Jakos, Andrés Toyota
231 Urcera, José Manuel Ford M.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos