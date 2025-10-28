La selección argentina Sub 17 entrenó y partió hacia Qatar

En la tarde de este lunes se produjo el último entrenamiento de la selección argentina de fútbol masculino Sub 17 en el país. Bajo el mando del entrenador Diego Placente, recientemente subcampeón del mundo con la selección Sub 20, el plantel partió hacia Doha, Qatar, en donde afrontará el mundial de la categoría.

Argentina forma parte del Grupo D en el que comparte con Bélgica, Túnez y Fiyi. El combinado europeo será su primer rival el próximo lunes 3 de noviembre; mientras que a los africanos los enfrentará el jueves 6 y a los asiáticos el domingo 9.

En total son 48 los equipos que forman parte de la competencia, repartidos en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros lograrán la clasificación hacia los 16avos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.

Argentina nunca fue campeona en esta divisional. Sus mejores actuaciones fueron en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, ocasiones en las que alcanzó el tercer puesto. En Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023 -la última edición- terminó en el cuarto lugar.

Entrenamiento

La última práctica de los conducidos por Placente tuvo lugar en el predio Lionel Messi de la ciudad de Ezeiza, en Buenos Aires. Fueron 90 minutos en los que el plantel realizó ejercicios físicos y con pelota, mientras los arqueros trabajaron de manera específica.

Luego de la práctica, el plantel permaneció concentrado hasta la noche, en la que partió hacia Doha, Qatar, a las 23.30. En el país asiático, la actividad del mundial será en el Complejo Aspire Zone. La final se jugará en el Estadio Internacional Khalifa con el que cuenta dicho complejo.

Plantel

Los 21 convocados por Placente para el mundial son:

-Arqueros: José Castelau, Juan Centurión y Valentín Reigía.

-Defensores: Fernando Closter, Simón Escobar, Matías Zalazar, Matías Satas, Thiago Yánez, Santiago Silveira y Mateo Martínez.

-Mediocampistas: Santiago Espíndola, Jerónimo Gómez Mattar, Uriel Ojeda, Ramiro Tulián, Alejandro Tello, Felipe Pujol y Gastón Bouhier.

-Delanteros: Felipe Esquivel, Thomas de Martis, Facundo Jainikoski y Can Güner.