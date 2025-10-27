Falleció la nena de dos años que había caído en una pileta en Paraná

Una niña de dos años falleció este lunes en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, donde permanecía internada en estado crítico tras haber caído a una pileta de natación en una vivienda de fin de semana ubicada en la zona de Bajada Grande.

El trágico episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 19, en inmediaciones de calle Baxada del Paraná y camino costero. La pequeña se encontraba jugando junto a otros niños cuando, por causas que aún se investigan, ingresó a una casa que en ese momento estaba deshabitada y donde había una pileta de fibra de vidrio.

En circunstancias que se tratan de establecer, la niña cayó al agua y permaneció varios minutos sumergida, hasta que otro niño que la acompañaba advirtió la situación y alertó a los adultos.

Cuando fue retirada de la piscina, la menor presentaba signos de asfixia por inmersión. Según testigos, se encontraba “morada y sin reacción”.

Su madre acudió rápidamente al lugar y trasladó a la niña al Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk, donde recibió las primeras maniobras de reanimación. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al hospital San Roque, donde los equipos médicos continuaron con la atención de urgencia y lograron, en un primer momento, que recuperara signos vitales.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la pequeña no logró recuperarse y falleció este lunes en horas de la tarde.