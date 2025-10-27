El riesgo país se derrumbó casi 400 puntos y cerró en 708

El nuevo panorama político -y también financiero- después de un muy favorable resultado para el Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas catapultó los precios de acciones y bonos en una rueda histórica, que arrojó ganancias en dólares de hasta 48% para las acciones, y de hasta 24% para los bonos de la deuda.

El riesgo país de Argentina, incluido en el JP Morgan Global Diversified Index, se desplomó más de 400 puntos básicos, a 708 puntos, un mínimo desde mayo. El viernes previo a los comicios el indicador había cerrado en 1.081 unidades, por lo que se redujo en 373 unidades.

Al cierre el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 21,8% en pesos, a 2.529.084 puntos, máximo desde el 31 de enero. Medido en dólares, según la cotización del “contado con liquidación”, la ganancia fue de 30,8%, en los 1.733 puntos, el nivel más alto desde el 12 de agosto.

Un análisis de la Consultora 1816 precisó que la ganancia de la Bolsa porteña en dólares para un solo día de operaciones fue la más grande en 30 años, por encima de la rueda del 21 de enero de 2002 (+22%, con la reapertura del mercado de cambios tras la salida de la Convertibilidad), el 21 de noviembre de 2023 (+21,9% con el triunfo electoral de Javier Milei en segunda vuelta) y el 20 de diciembre de 2001 (+17,5%, con la renuncia del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo). En esa línea, en Wall Street las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos también se dispararon. Los títulos Globales -con ley extranjera- avanzaron hasta 24,3%, encabezados por Bonar 2038 (AE38), mientras los ADR treparon hasta 48,1%, con Banco Supervielle al frente. YPF trepó 23,9%, Vista Energy, un 23,7%; Grupo Financiero Galicia, un 38,7%, y Banco Francés, un 40,8 por ciento. “Con la curva soberana en moneda extranjera rindiendo cerca de un dígito, no es noticia que el mercado se encuentra de fiesta de cara a lo que fueron los resultados de los comicios del domingo. Un mercado pasado de pesimismo -pero fundamentado en lo que había sido el golpe electoral en Provincia de Buenos Aires- cambió totalmente su tinte, y hoy muestra subas en los activos de renta fija entre 15 a 25 por ciento“, describió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategia de Inversión de IOL Inversiones.





“Con los próximos meses en vista, el optimismo se apoderó de las cotizaciones y podemos estar en vísperas de un nuevo ciclo de suba para los activos argentinos. A partir de aquí, la demanda del mercado va a pasar por señales de moderación política y capacidad de articular mayorías en el Congreso -algo que el Milei deslizó en el discurso del día de ayer-, requisito clave para que eventuales reformas estructurales, que refuercen la credibilidad y eficacia del programa, vuelvan a ser el foco en la agenda”, señaló Vlassich.

Los analistas de Rava Bursátil destacaron que “La rueda del lunes 27 quedará en los libros de historia. Luego de una diferencia de nueve puntos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria a nivel nacional, el índice Merval cerró con un incremento de 30% en dólares y anotó la mayor suba diaria de al menos los últimos 30 años. Por el lado de la renta fija, los bonos avanzaron 23% en promedio y el riesgo país se encuentra en la zona de los 650 puntos, nivel que reaviva las expectativas de una vuelta a los mercados voluntarios de deuda”.

“Finalmente tuvimos un ‘cisne blanco’ el domingo. La contundente victoria del Gobierno, superó con creces las expectativas del mercado que hoy tuvo un día de fiesta. El resultado electoral le da la base legislativa para defender vetos que quería el Gobierno y lo deja muy cerca del quórum propio contando aliados en el PRO. Por lo tanto, deja las bases para una gobernabilidad mas amplia en la segunda mitad del mandato. Segunda mitad, que probablemente vendrá con reformas tributaria, laboral y Ley de Bases 2″, comentó Nicolás Cappella, analista de IEB.

“La contundente victoria de medio término de Javier Milei refuerza su mandato reformista y orienta la política hacia una liberalización más rápida del sector energético. Con La Libertad Avanza dominante en ambas cámaras -aunque aún sin quórum propio-, se espera mayor coordinación con los gobernadores para avanzar en las reformas de segunda generación, entre ellas las tributarias, de mercado de capitales y, especialmente, las energéticas”, aportó Matías Cattaruzzi, Senior Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero.

Para Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “con el triunfo oficialista consumado, se pronostica un periodo bullish para los activos argentinos que finalmente dejarán de estar impactados por la posibilidad de inestabilidad legislativa y pasarán a concentrarse más en los fundamentales".

Los expertos de Portfolio Personal Inversiones trazaron un “escenario ’mega’ bullish“ basado en los siguientes catalizadores:

I) Cambia la dinámica política tras las elecciones de medio término. En este contexto, la probabilidad de un ‘Pacto Patriótico’ con Provincias Unidas, los gobernadores y la oposición moderada aumentó significativamente.

II) La oposición más dura atraviesa su propia fragmentación al estilo de 2011, y la derrota de ayer no hizo más que profundizar ese proceso. Como dice el viejo refrán: ‘divide y reinarás’.

III) Estados Unidos sigue firme. Bessent ya estaba totalmente comprometido y apostando incluso su propio cargo. La principal economía del mundo se quedará al menos hasta 2027, desempeñando un rol de reaseguro, especialmente en el frente político.

IV) Los precios estaban ridículamente bajos para una sorpresa constructiva de este tipo.

Por otro lado, la Secretaría de Finanzas anunció al cierre del mercado la licitación de deuda de corto plazo en pesos a través de instrumentos Lecap, Boncap y Lelink, con vencimientos entre el 28 de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2027.

El dólar cayó a $1.460 en el Banco Nación

El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los USD 405,4 millones, una cifra que representó casi la mitad de lo operado en las ruedas de las últimas dos semanas. El dólar mayorista operó de menor a mayor, pues en los primeros negocios de este lunes llegó a marcar un precio mínimo de $1.350 (baja de $142 o 9,5% respecto del viernes), mínimo en un mes, pero sobre el cierre se acomodó en los $1.435, con un descenso de 57 pesos o 3,8 por ciento.

El Banco Central estableció un techo de las bandas cambiarias en los $1.494,04, unos 59 pesos o 4,1% por encima del tipo de cambio oficial.

“El dólar mayorista inició la jornada con una fuerte baja de más de $150, en reacción inmediata a los resultados favorables al Gobierno en las elecciones legislativas nacionales. La calma inicial duró apenas unos minutos: tras estabilizarse en torno a $1.350, la demanda volvió a imponerse, y ante la escasa profundidad del mercado y el bajo volumen operado -solo USD 405 millones-, la cotización fue escalando nuevamente”, expresó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Durante el desarrollo de la rueda, el tipo de cambio alcanzó la zona de $1.385, donde pareció encontrar cierta resistencia, aunque sin lograr consolidar un equilibrio. La ausencia de ventas del Tesoro norteamericano en la jornada acentuó la presión alcista, y la divisa llegó a superar los $1.400, para finalmente cerrar en $1.435″, completó Nicolás Merino.

El dólar al público que finalizó en su precio más alto del día, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. Luego de haber tocado los $1.370 (-9,6% intradiario) por la mañana, la divisa minorista acotó la baja del día a 55 pesos o un 3,6 por ciento. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete quedó a $1.451,78 para la venta (baja de 65,75 o 4,3%) y $1.384,20 para la compra.

En el segmento blue, el dólar apegó su movimiento a la variación del dólar al público. Así, el billete informal cerró a $1.465, con una caída de 60 pesos o 3,9%, con un mínimo en los 1.400 pesos.

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de activos argentinos operados en el exterior, restaron entre 105 y 109 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos finalizó a $1.454,40 (-6,9%), mientras que el dólar MEP quedó a $1.439,63 (-6,8%).

Todos los contratos de dólar futuro finalizaron en baja, en un rango de 3,6% a 4,6%, según datos de la plataforma A3 Mercados. El monto operado fue muy alto, equivalente -en pesos- a 1.858 millones de dólares. Las posturas más negociadas, para fin de octubre, cedieron 56 pesos o 3,8%, a 1.430 pesos, frente a un techo de las bandas cambiarias en $1.501 para este viernes 31.

El Banco Central informó que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 152 millones, a USD 41.059 millones, en una sesión cambiaria sin intervención de la entidad en el segmento de contado. Influyó en el stock de reservas la importante caída de 3,2% en el precio internacional del oro.

Fuente: Infobae.