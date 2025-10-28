El Grupo de Teatro Catalinas Sur llega a la ciudad con una obra sobre identidad y memoria

El Grupo de Teatro Catalinas Sur se presentará en Paraná con su espectáculo "Venimos de muy lejos". La función tendrá lugar este domingo 2 de noviembre, a las 20:30, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) junto a diversas organizaciones artísticas locales que impulsan esta iniciativa con el objetivo de acercar al público paranaense una propuesta que recupera historias comunitarias y pone en escena la identidad de los pueblos a través del teatro, la música y la murga.

Catalinas Sur nació hace más de cuatro décadas en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, a partir de un movimiento vecinal que encontró en el teatro comunitario una manera de narrar su propia vida cotidiana. Desde entonces, su trayectoria fue reconocida a nivel nacional por el carácter colectivo de sus producciones, en las que vecinos y vecinas se convierten en parte de historias que hablan de luchas, migraciones, memoria popular y raíces culturales.

La llegada de esta obra se da en el marco de una articulación entre agrupaciones teatrales y culturales de la ciudad, entre ellas la Biblioteca Caminantes, Radio Comunitaria Barriletes, Teatro del Bardo, La Rueda Teatro, La Salita de Perón y Casa Boulevard, junto a espacios vinculados al movimiento de Cultura Viva Comunitaria.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 hasta el 31 de octubre a través del 343 4700212. El día de la función, los tickets podrán conseguirse en puerta a un valor de $20.000.