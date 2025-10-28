Salto Grande llamó a licitación para construir un nuevo “Centro de Control Unificado” en “margen derecha”

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande publicó en el Boletín Oficial de la Nación el llamado a licitación 768, mediante el cual Argentina y Uruguay convocan a interesados en ofertar para el “diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema de control de producción y un nuevo centro de control” de la represa.

La convocatoria explica que la renovación se encara con financiamiento del BID, que ha suministrado un préstamo destinado a costear el denominado “Proyecto de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande”.

La licitación 768 comprende dos ítems: 1) “Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo Sistema de Automatización y Control del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande”; y 2) “Obras Civiles: Diseño, construcción, instalación y puesta en marcha del nuevo edificio para alojar el Centro de Control Unificado en Margen Derecha y otras adecuaciones edilicias en Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande”.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y “está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en el documento de licitación”.

Los requisitos de calificación incluyen: “Nivel de facturación, requisitos legales, antecedentes técnicos, entre otros”.

La convocatoria aclara que “no se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales”.