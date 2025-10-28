Actrices y actores de prestigio internacional llegarán a Paraná para dictar un seminario intensivo de teatro

Entre el 24 y el 27 de noviembre, la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard será sede de una propuesta artística y formativa que reunirá a referentes internacionales del teatro contemporáneo. Durante cuatro días, las creadoras Iben Nagel Rasmussen, Sandra Pasini y Antonella Diana, integrantes del grupo danés Teatret OM, ofrecerán el seminario titulado "La autonomía de la actriz y del actor", destinado a intérpretes, músicos, bailarines y personas interesadas en la exploración del trabajo escénico desde un enfoque integral. El encuentro tiene como propósito investigar nuevos lenguajes de actuación que dialoguen con las transformaciones de la época y fomenten una expresión creativa que integre cuerpo, voz y espacio.

Las actividades de formación se desarrollarán el lunes 24 y martes 25 de noviembre, entre las 15 y las 19, con un cupo limitado para asegurar una dinámica de trabajo personalizada. La propuesta se inspira en los métodos del Teatret OM y en la extensa trayectoria pedagógica de Rasmussen, integrante del Odin Teatret, colectivo fundado por Eugenio Barba en 1964 en Noruega y actualmente radicado en Dinamarca. La preparación incluirá entrenamiento físico y vocal, ejercicios de percepción del espacio, trabajo con objetos, escucha grupal y construcción de una "respiración común", con la intención de expandir los recursos expresivos de los participantes y fortalecer la conexión colectiva en escena.

Como parte del mismo proyecto, el público paranaense tendrá la posibilidad de asistir a dos espectáculos teatrales protagonizados por las artistas invitadas. El miércoles 26 de noviembre, a las 20, se presentará "Corales de la memoria", una obra unipersonal a cargo de Iben Nagel Rasmussen que recorre experiencias y huellas artísticas acumuladas en más de cinco décadas de trayectoria. En tanto, el jueves 27 a las 20 será el turno de "I maltagliati", con la actuación de Sandra Pasini bajo su propia dirección y la co-dirección de la artista argentina Ana Woolf. Ambas funciones se realizarán en la misma sala y contarán con ventas anticipadas a $15.000, mientras que en puerta el valor será de $20.000.

El seminario tiene un costo total de $90.000 y puede reservarse con un pago parcial de $40.000, completando el monto restante hasta el 20 de noviembre. Las inscripciones están habilitadas a través del formulario online. Por consultas y reservas, comunicarse al 343 4692199.