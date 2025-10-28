San Benito goleó a Escuelas River y lidera la Copa femenina

Este lunes continuó la actividad por la novena fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol femenino. El certamen que se vio afectado por la tormenta del fin de semana que provocó el traslado de algunos partidos continúa con la disputa de la misma jornada.

Todo comenzó el miércoles 22 con el triunfo de Academia Crack ante Oro Verde por 6-1 y siguió el jueves 23 con el empate entre los escoltas Atlético Paraná y San Rafael por 0-0. No hubo actividad ni viernes, ni sábado y todo volvió este lunes con la goleada de San Benito de Paraná por 5-1.

El triunfo del Sanbe paranaense sobre Escuelas River le permitió al vencedor llegar a los 24 puntos y tomar distancia en el liderazgo de la tabla de posiciones. Sus escoltas son Paraná y San Rafael, que suman 21 unidades.

La fecha continuará este miércoles con el duelo entre Neuquen y Camioneros; mientras que el jueves, Belgrano enfrentará a Asociación River. Quedan por definirse cuándo se disputarán dos de los partidos postergados: Universitario - Arenas y San Benito - Don Bosco.

Fixture y resultados | Copa de la Liga (femenina) | Fecha 9

-Miércoles 22/10:

Oro Verde 1-6 Academia Crack.



-Jueves 23/10:

Atlético Paraná 0-0 San Rafael.



-Lunes 27/10:

Escuelas River 1-5 San Benito (Paraná).



-Miércoles 29/10:

20.30: Neuquen - Camioneros.



-Jueves 30/10:

17: Belgrano - Asociación River.



-Por definirse:

Universitario - Arenas.

San Benito - Don Bosco.