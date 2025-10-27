Investigan posible caso de suplantación de identidad durante las elecciones

Durante la jornada electoral del domingo, se registró un presunto caso de suplantación de identidad en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en la Escuela Nº 20 “Padre Rolando”, ubicada en Díaz Vélez N° 805.

Según informaron fuentes policiales, un ciudadano de 65 años se presentó en el establecimiento educativo para emitir su voto. Sin embargo, al llegar a su mesa, la presidenta le comunicó que ya figuraba como votante, dado que alguien habría sufragado utilizando su nombre completo y número de documento.

Ante la sospecha de una posible irregularidad, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde radicó la correspondiente denuncia, se comunicó oficialmente desde la Jefatura de Policía de Uruguay, según publicó El Entre Ríos.

Las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del presunto hecho de suplantación de identidad.