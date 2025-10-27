“La idea es hacer dos TC y un TC Pista o tres TC”, contó el “Gurí” Martínez

El Guri Martínez Competición es uno de los equipos que ya le apunta a la próxima temporada del Turismo Carretera y a eso volvió a referirse el líder de la estructura, el entrerriano Omar Martínez. “La idea es hacer dos TC y un TC Pista y o tres TC", manifestó el dos veces campeón de La Máxima.

Al referirse a los posibles pilotos, el talense señaló: “La idea es que Agustín (Martínez) continúe, está trabajando con los sponsors para estar el año próximo, y después ver quienes pueden llegar a pasar. Ya hay charlas avanzadas con otro piloto. Seguramente en los próximos días vamos a estar en condiciones de confirmar”. Según rumores todo apunta al posible regreso de un piloto que ya integró el equipo en temporadas anteriores.

Con respecto a las camionetas, el Guri dijo: “La idea es continuar parecido a lo que estamos haciendo este año. Están las dos que están corriendo y una Toyota para hacer tres o cuatro la temporada que viene. Todavía no hemos hablado con los pilotos que están hoy en día que son Ignacio Faín y Marco Dianda”.

Fuente: ACTC