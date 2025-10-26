Azcué celebró el resultado en Concordia: “Un triunfo de todos”

El intendente Francisco Azcué valoró el resultado y lo definió como “un triunfo de todos los concordienses. Es la voz de una ciudad que no se rinde, que trabaja y que vuelve a creer en su destino. Hoy Concordia reafirma que este es el camino: el del esfuerzo, la participación y el compromiso con el desarrollo. La confianza que los vecinos depositaron en este rumbo nos impulsa a seguir transformando la realidad con responsabilidad y coraje”.Azcué subrayó además la dimensión democrática del proceso: “Este resultado demuestra la madurez democrática de nuestro pueblo. Los concordienses salieron a votar con esperanza, con conciencia y con amor por su ciudad. Cada voto fue un acto de fe en un futuro mejor. Y eso nos llena de orgullo y nos compromete aún más a seguir trabajando con la misma cercanía, transparencia y decisión que nos trajeron hasta aquí”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional Eliana Lagraña destacó la importancia del trabajo colectivo: “Este triunfo es el reflejo de una construcción colectiva, de una gran alianza que priorizó la gestión, la unidad y los valores por encima de las diferencias. Supimos trabajar codo a codo con los vecinos, caminar cada barrio, escuchar y acompañar”.

Lagraña afirmó que Concordia “demuestra que cuando hay equipo, compromiso y convicción, la transformación es posible. Este resultado no es solo electoral: es social, cultural y político. Marca el comienzo de una nueva etapa donde la voz de Concordia vuelve a tener peso y protagonismo en toda la provincia”.

(Fuente: El Entre Ríos)